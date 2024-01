Lista Serie A Napoli, serve spazio per i nuovi acquisti: due azzurri a rischio esclusione

Problema liste in casa Napoli: l’arrivo di Nehuen Perez, ormai prossimo, costringe il Napoli a delle valutazioni sulla rosa.

Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Dendoncker e alla fine Nehuen Perez. L’argentino, di proprietà dell’Udinese, con cui giocherà con ogni probabilità l’ultima gara questo weekend, sarà il quinto innesto scelto per Walter Mazzarri, per tentare la ripresa del quarto posto e l’impresa in Champions League contro il Barcellona.

Diciotto milioni, sedici più due di bonus, per l’operazione più esosa della sessione di riparazione, al pari quella che ha portato Ngonge sotto l’ombra del Vesuvio, anch’egli costato la medesima cifra al patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis.

Con tutti questi innesti, la società campione d’Italia ha iniziato a porsi il problema relativo alla lista da presentare alla Lega Serie A, dovendo rifarsi a questi obblighi:

17 giocatori nati fino al 2000 (over 22)

4 giocatori prodotti del vivaio (over 22)

4 giocatori cresciuti in vivai italiani

calciatori nati dal 2001 in poi (under 22)

Liste Napoli: le ultime news, possibile esclusione inaspettata?

Ad oggi, la situazione in casa Napoli per ciò che concerne la lista risulta essere un problema: in caso di mancata cessione di Leo Ostigard, andrebbero esclusi due azzurri. Secondo le fonti più autorevoli, tra cui il Corriere dello Sport, il favorito ad una esclusione sarebbe Diego Demme, nel caso in cui non si concretizzasse una sua cessione.

Non solo il tedesco ex Red Bull Lipsia, perché per il noto quotidiano sportivo, a finire ai margini del progetto ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa, uno di quelli che pochi mesi fa rappresentava uno dei titolari inamovibili della squadra vincitrice dello scudetto: Piotr Zielinski. Come confermato dall’intervista rilasciata ieri da De Laurentiis, i rapporti tra società e polacco sono tesi causa questione rinnovo.

Zielinski in estate aveva rifiutato l’Arabia Saudita per sposare a vita Napoli, ma i tentennamenti eccessivi della società partenopea hanno spalancato le porte all’Inter di Beppe Marotta, sempre attenta ai parametri zero, che avrebbe trovato un accordo con l’ex Empoli per la prossima estate. Per questa motivazione, la possibilità che il centrocampista venga tenuto fuori dalle liste sino alla conclusione del campionato, per il Corriere sembra piuttosto concreta.

C’è da dire, però, che con un quarto posto da conquistare, privarsi di uno degli elementi maggiormente qualitativi della rosa rasenterebbe l’assurdo, nonostante le dinamiche contrattuali. De Laurentiis e soprattutto Mazzarri lo sanno, tant’è che nella giornata di ieri, secondo Sky Sport, il tecnico toscano avrebbe tenuto un lungo colloquio con Zielinski per cercare di comprendere le sue sensazioni in merito alla vicenda. Un colloquio positivo secondo l’emittente, secondo qui al termine del quale Mazzarri avrebbe deciso di lanciare Zielinski titolare a Roma, nello scontro diretto con la Lazio.

Lista Serie A SSC Napoli

Ecco la situazione lista in casa Napoli:

17 giocatori over 22:

Pierluigi Gollini Amir Rrahmani Juan Jesus Leo Ostigard/Nehuen Perez Mario Rui Mathias Olivera Pasquale Mazzocchi Stanislav Lobotka Diego Demme/Leander Dendoncker Piotr Zielinski Frank Anguissa Jens Cajuste Hamed Junior Traorè Cyril Ngonge Jesper Lindstrom Victor Osimhen Giovanni Simeone

Over 22 formati in Italia:

Alex Meret Giovanni Di Lorenzo Giacomo Raspadori Matteo Politano

Over 22 formati nel club:

Nikita Contini Gianluca Gaetano / /

Under 22: