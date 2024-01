Primavera Napoli, ci si aspettava di più: altra una delusione per gli azzurrini

Non ci sono notizie positive per la Primavera del Napoli, impegnata oggi nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 contro il Pisa.

Sosta dal campionato per il Napoli di Walter Mazzarri, impegnato in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana. Dopo il successo per 3-0 contro la Fiorentina in semifinale, i partenopei affronteranno l’Inter in finale, che rifilato lo stesso punteggio alla Lazio. Eppure c’è un Napoli che è sceso in campo nel weekend.

Parliamo ovviamente della Primavera guidata dal tecnico Andrea Tedesco. Gli azzurrini sono infatti scesi in campo questo pomeriggio allo Stadio “G. Piccolo” di Cercola contro il Pisa, per il match valido per la 15esima giornata del Campionato Primavera 2. Al termine dei 90′ il risultato finale è stato di 0-0, punteggio tutto sommato non male se si considera che i toscani fossero al terzo posto in classifica prima della sfida. Eppure non si può non avere l’amaro in bocca, proprio per il prestigio e il blasone che ha (o dovrebbe avere, ndr) una squadra come il Napoli in questa categoria.

Pareggio per 0-0 del Napoli Primavera, del Pisa l’occasione migliore

La gara invece non ha avuto particolari sussulti. Dopo un buon avvio, con la squadra di Tedesco che ha provato a trovare la via del gol, a salire in cattedra è stato il Pisa che ha avuto qualche occasione per andare in gol. Rete che i toscani trovano pure nelle ripresa, ma che l’arbitro annulla per un fallo ai danni di Gambardella. Il Napoli ci prova con Russo e De Chiara, ma le conclusioni dei due baby napoletani non trovano fortuna e terminano a lato.

Anzi, ad avere l’occasione più grande della partita è proprio il Pisa, ma ad evitare la sconfitta ci pensa Claudio Turi che al 94′ sfodera una super parata che tiene a galla gli azzurrini. Termina così 0-0 a Cercola, con il Napoli che sale a 11 punti in classifica e ora si trova all’undicesimo posto della graduatoria.

Innegabile la delusione, a inizio stagione ci si aspettava un Napoli protagonista del campionato e invece la formazione partenopea si ritrova impelagata in un anonimo centro classifica con il quinto posto, l’ultimo utile per provare a giocarsi una chance promozione, che dista cinque punti. Le difficoltà e le assenze sono tante (basti pensare a Gioielli e D’Avino in prima squadra per la Supercoppa Italiana), ma da un club come il Napoli – anche a livello giovanile – sarebbe lecito aspettarsi di più, anche dal punto di vista degli investimenti e del mercato.

Questa la formazione schierata da mister Andrea Tedesco:

Napoli: Turi, Esposito, Di Lauro, Peluso (78′ Cannarsa), De Luca (46′ Gambardella), D’Angelo, Parisi (60′ Ballabile), Legnante, Raggioli (60′ Lorusso), Vilardi (78′ Casagrande), Rossi. Allenatore: Tedesco.