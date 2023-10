Formazione “all-time” era De Laurentiis: due esclusioni di lusso

Il Napoli delll’era De Laurentiis è andato crescendo di stagione in stagione, dalla Serie C fino allo Scudetto dell’anno scorso con Luciano Spalletti: ecco i più forti di sempre.

Gli azzurri sono arrivati alla vittoria del titolo dopo tanti anni di sacrifici, di traguardi mancati e di stagioni di grandi successi che piano piano hanno avvicinato squadra, società e tifosi all’esplosione di gioia vissuta solo pochi mesi fa.

A Napoli hanno giocato tantissimi calciatori di livello internazionale e tanti altri lo sono diventati, con il lavoro duro, con la passione che sono cresciuti e maturati facendosi anche trasportare dall’amore e dalla “follia” del popolo napoletano.

Formazione Top 11 all-time dell’era De Laurentiis

La stagione dello Scudetto sarà certamente quella indimenticabile per tutti i tifosi del Napoli che hanno vissuto quel momento. Con Luciano Spalletti da allenatore si è riusciti ad arrivare al punto più alto della storia azzurra e ad eguagliare parte della grandezza raggiunta con Diego Armando Maradona.

El Pibe de Oro è certamente il giocatore più forte della storia del Napoli e, probabilmente, anche del calcio in generale. Dopo di lui in azzurro sono arrivati tanti campioni ma solo di recente si è riusciti a riportare parte della storia già scritta dall’argentino.

Ma se Maradona è il calciatore onnipresnte in tutte le Top 11 squadre del Napoli, qual è la squadra Top 11 dell’era De Laurentiis? Ci ha pensato Fabio Caressa, nel suo speciale su YouTube a dare la sua idea degli 11 calciatori imprescindibili degli ultimi 18 anni di calcio giocato.

Il giornalista di Sky Sport ha svelato tutte le sue preferenze del Napoli dal 2000 ad oggi. Parte con Pepe Reina in porta, definendolo uno dei giocatori che hanno contribuito a creare la nuova mentalità del Napoli. In difesa si parte con Di Lorenzo, attuale capitano azzurro, “un operaio del calcio e un giocatore tecnico che ha impressionato per la positività che metteva in campo“. I due centrali sono Albiol e Koulibaly, con la clamorosa, per certi versi, esclusione di Kim Min Jae. A sinistra c’è Faouzi Ghoulam, definito “uno dei migliori terzini al mondo prima dell’infortunio al ginocchio“.

Il centrocampo di Caressa è un po’ atipico, con Jorginho in regia che è stato fondamentale per i ritmi e nel gioco del Napoli e con Marek Hamsik e Dries Mertens come mezzeali. “Ciro è Napoli“, ricorda Caressa, “e non posso non metterlo“.

In attacco l’esclusione più importante è quella di Khvicha Kvaratskhelia. Il primo attaccante che inserisce Caressa è Osimhen, “uomo Scudetto e uomo simbolo“. Si continua con Cavani, “il vero idolo di Napoli“. E chiude con un terzo centravanti, GonzaloHiguain. L’allenatore scelto da Caressa è Luciano Spalletti.