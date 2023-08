Napoli, spunta un vecchio pallino per il centrocampo: colpo last minute?

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Aurelio De Laurentiis sta valutando una vecchia opzione dopo il caso Gabri Veiga.

Nel sempre turbolento scenario delle trattative di calciomercato, si staglia un nuovo nome nel radar del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo la pista Gabri Veiga sfumata, la società azzurra sarebbe ritornata su un vecchio obiettivo di mercato.

Per rinforzare il centrocampo di Rudi Garcia, il club partenopeo starebbe guardando in Premier League. Il Napoli avrebbe rimesso gli occhi su un telentuoso centrocampista del Tottenham. L’idea del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di provare piazzare un colpo nelle ultime ore di calciomercato.

Il Napoli pensa al colpo last-minute

Nel frenetico scenario del calciomercato, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver mantenuto viva la speranza di aggiudicarsi il talentuoso centrocampista argentino Giovani Lo Celso. Mentre la finestra di trasferimenti sta per chiudersi, si rinnova l’interesse per il giocatore che potrebbe approdare in Italia per vestire la maglia azzurra. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in risalto un possibile colpo last-minute da parte del Napoli.

Giovani Lo Celso, centrocampista classe 1996 e attualmente in forza al Tottenham, sembra essere al centro dell’attenzione del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La trattativa tra le due squadre era già stata avviata oltre un mese fa, ma si era arenata a causa di divergenze nelle richieste. Il Napoli ambiva a un prestito del giocatore, mentre il Tottenham era orientato a cederlo definitivamente. Tuttavia, il desiderio di avere Lo Celso nel proprio centrocampo sembra essere rimasto vivo nella mente degli azzurri di Aurelio De Laurentiis.

L’ipotesi di un “blitz in extremis” da parte del Napoli sembra essere concreta, poiché la Gazzetta dello Sport riporta la possibilità che il club partenopeo tenti un colpo all’ultimo secondo prima della chiusura del calciomercato. Se questa mossa dovesse concretizzarsi, potrebbe rappresentare una svolta nell’organico del Napoli, con Lo Celso che apporterebbe il suo talento e la sua esperienza internazionale al centrocampo della squadra di mister Rudi Garcia.

Nonostante le voci riguardo un suo possibile ritorno al Betis di Siviglia, sembra che il centrocampista Lo Celso sia ancora a Londra, ma senza un ruolo chiaramente definito nella squadra del Tottenham. Questo potrebbe spingere il Napoli a farsi avanti e a tentare un nuovo approccio, sperando di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.



Nel frattempo, i tifosi del Napoli trattengono il respiro in attesa degli sviluppi dell’ultimo giorno di calciomercato, l’eventuale trasferimento in azzurro di Giovani Lo Celso potrebbe diventare uno dei colpi più sorprendenti e discussi di questa sessione estiva. Resta da vedere se il sogno argentino del Napoli di Aurelio De Laurentiis diventerà realtà o rimarrà solo un’ipotesi invernale.