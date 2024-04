Napoli-Roma, i convocati di Calzona: un rientro e un nuovo infortunio

Napoli-Roma oggi alle 18 al Maradona: grosse novità tra i convocati di Francesco Calzona in vista del match.

Nella giornata di oggi andrà in scena la 34esima giornata di Serie A in cui saranno protagoniste, oggi alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Roma. Il Derby del Sole promette scintille: da una parte gli azzurri vorranno riscattare la deludente stagione con una vittoria contro i rivali giallorossi, dall’altra la Roma vuole allontanare sempre di più l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La squadra di Daniele De Rossi è ancora in corsa per un posto in Champions League: un obiettivo che sotto l’ombra del Vesuvio sembra essere ormai sfumato. Gli azzurri d’altro canto, vorranno sicuramente fare bella figura davanti a propri tifosi, nonostante tutto ancora numerosi per sostenerli.

La sfida di andata, allo stadio Olimpico, si è chiusa con una sconfitta del Napoli: 2-0 targato Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku con due espulsioni annesse. A lasciare il campo prima del fischio finale sono stati Matteo Politano e Victor Osimhen, il primo per rosso diretto ed il secondo a seguito di una doppia ammonizione.

Convocati Napoli-Roma, due infortunati fuori dai giochi ed un rientrante

Francesco Calzona ha diramato i convocati per il match contro la Roma: due gli infortunati a non prendere parte alla partita, uno solo il calciatore rientrante dai box. I portieri a disposizione sono Alex Meret, Hubert Idasiak e Nikita Contini. Da ciò si evince che Pierluigi Gollini non figurerà in panchina contro la Roma a causa di problemi muscolari.

I difensori sono: il capitano Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Pasquale Mazzocchi, Juan Jesus, Natan Bernardi de Souza, Leo Ostigard, Amir Rrahmani e Mathìas Olivera. L’ex Getafe, al contrario dell’ex portiere dell’Atalanta, è tornato in vista del match odierno contro i giallorossi.

A centrocampo, coloro che potranno scendere nel rettangolo da gioco sono: Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Leander Dendoncker, Hamed Junior Traorè e Jens Cajuste. All’appello manca Piotr Zielinski che per alcuni problemi fisici accusati, non sarà del match. Il ballottaggio per sostituirlo vede protagonisti Cajuste e Traorè. In attacco, al contrario, Calzona ha praticamente tutti a disposizione: Jesper Lindstrom, Matteo Politano, Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge per la fasce, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori e Victor Osimhen come centravanti.

Contro la Roma servirà la formazione migliore possibile per agguantare una posizione tra le prime sette: le rimanenti cinque giornate saranno le ultime occasioni per vedere gli azzurri disputare una competizione europea per il quindicesimo anno consecutivo.