Infortunio Zielinski, tempi di recupero non brevissimi: quando tornerà in campo

Il Napoli dovrà fare a meno di Piotr Zielinski nelle ultime uscite. Di seguito le ultime sui tempi di recupero del polacco.

Le difficoltà in casa Napoli non sono ancora terminate. Gli azzurri sono reduci da un periodo molto difficile, ancor più a causa dei risultati deludenti nelle ultime uscite. La sconfitta contro l’Empoli e la contestazione andata in scena al Castellani lascia scorie pericolose nell’ambiente azzurro. Infatti, nelle ultimissime uscite c’è l’assoluta necessità di invertire la rotta ed assicurare ai tifosi un ottimo finale di stagione.

La missione per gli azzurri appare tutt’altro che scontata. Infatti, la squadra sembrerebbe aver perso il proprio DNA. Ovviamente, tutto ciò ha portato dei grossi problemi al gruppo, allontanando sempre più l’obiettivo legato alla Champions League. La mancanza qualificazione, sebbene la matematica non abbia ancora condannato Calzona e i suoi, sarebbe una grave perdita anche dal punto di vista economico. Le difficoltà della squadra derivano anche dalle prestazioni sottotono di alcuni calciatori. Tra questi c’è sicuramente Piotr Zielinski, il quale lascerà anche il Napoli al termine della stagione per approdare all’Inter.

Infortunio Zielinski, svelati i tempi di recupero: le ultime

Piotr Zielinski è stato nel corso degli anni uno degli uomini più importanti del Napoli. Durante la stagione in corso, le qualità del polacco non sono state così evidenti, ancor più a causa del momento difficile dell’intera squadra. L’addio al termine della stagione è ormai scontato, motivo per il quale l’obiettivo sarebbe quello di salutare al meglio il popolo azzurro. Tale missione, si è però complicata nelle ultimissime ore a causa dell’infortunio rimediato durante l’allenamento di ieri. Gli esami hanno evidenziato una piccola lesione al gastrocnemio mediale della gamba sinistra che gli impedirà di essere in campo contro la Roma.

Il polacco, sarà quindi costretto a restare ai box per diverse settimane. L’infortunio rimediato durante l’allenamento non è molto grave, ma gli impedirà ugualmente di aiutare i compagni nelle ultimissime uscite del campionato. Inoltre, i tempi di recupero appaino ancora incerti, in quanto il polacco con ogni probabilità salterà le sfide contro Roma e Udinese. L’azzurro potrebbe tornare in campo nel match contro il Bologna o nel caso più grave in quello successivo contro la Fiorentina. Si tratta, quindi, di una perdita molto importante per Calzona, il quale vive già un periodo molto difficile a causa delle prestazioni dei suoi calciatori.