Futuro Conte, annuncio a sorpresa: “Sappiamo che vuole venire, ma sembra che qualcuno in società non lo voglia”

Il futuro di Antonio Conte è ancora in bilico. Intanto, aumentano i club sulle tracce dell’allenatore italiano in vista della prossima stagione.

Tiene ancora banco il futuro di Antonio Conte. L’allenatore italiano è voglioso di tornare in panchina, ma prima sarà necessario individuare la giusta piazza da cui ripartire. Al momento, i club sulle sue tracce sono diversi ma non è stata presa alcuna decisione in merito al suo futuro. Attualmente, in pole è presente il Napoli di Aurelio De Laurentiis con il quale però non è stato siglato ancora nessun tipo di accordo. Quindi, nelle prossime settimane non sono da escludere avvenimenti importanti in merito alla questione.

Antonio Conte è senza dubbio uno degli allenatori più vincenti in circolazione. Il passato in Italia, gli permette di tenere ben salde le proprie richieste alle società che proveranno ad ingaggiarlo. Si tratta di un allenatore molto carismatico, quindi prima di mettere la propria firma nero su bianco sarà necessario garantirgli un progetto all’altezza della sua carriera. A tal proposito, nelle ultime ore, sono emerse dichiarazioni importanti da parte di uno degli Ultras della Curva del Milan. Infatti, va ricordato che anche il club rossonero segue l’ex Tottenham.

Futuro Conte, parla un Ultras del Milan: “Lui spinge per venire a Milano”

Giancarlo Capelli, conosciuto anche come “Il Barone”, è uno storico volto della Curva Sud del Milan. Il tifoso ha rilasciato alcune dichiarazioni a “QSVS” su “TeleLombardia” analizzando il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina rossonera. Di seguito le sue parole.

“Noi siamo una Curva molto unita e prenderemo decisioni importanti in caso vengano fatte scelte non gradite. Noi vogliamo Antonio Conte, il quale porterebbe con sé giocatori molto importanti. In caso contrario, meglio Pioli. Sappiamo già che l’allenatore italiano vuole venire qui, ma c’è qualcuno che non vuole ingaggiarlo a causa dello stipendio e delle richieste sul mercato”.

L’inserimento del Milan nella trattativa complicherebbe anche i piani del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Infatti, nelle prossime settimane potrebbe partire un assalto da parte del club rossonero per ingaggiare l’allenatore italiano e costruire un nuovo progetto.