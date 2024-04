Rinnovo Kvara, De Laurentiis ha deciso: le ultime

Novità sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia: spunta una nuova indiscrezione riguardo alla permanenza del georgiano.

In un momento in cui non si parla altro che del futuro allenatore del Napoli, spunta una nuova indiscrezione di mercato che coinvolge la stella partenopea: Khvicha Kvaratskhelia. Il 77 azzurro nonostante gli alti e bassi della corrente stagione è riuscito comunque a mettersi in proprio, siglando 10 gol e 7 assist in 30 apparizioni in campionato.

A seguito della deludente stagione che sta conducendo il Napoli, De Laurentiis avrebbe preso la decisione di rivoluzionare la squadra pur di far partire quanto prima il progetto di ricostruzione che il prossimo mister dovrà provare ad avviare con risultati importanti fin dall’inizio. I calciatori che partiranno saranno sicuramente Piotr Zielinski, a parametro zero, e Victor Osimhen solo dopo il pagamento della clausola rescissoria di 130 milioni di euro.

Gli altri addii saranno certamente frutto di un mancato riscatto da parte dei partenopei: su tutti Dendoncker che ha visto il campo per pochissimi minuti e Traorè, il cui cartellino per il riscatto sembrerebbe essere troppo alto per le casse partenopee. L’ultima incognita rimasta è relativa alla situazione contrattuale di Kvaratskhelia, su cui De Laurentiis ha preso una decisione definitiva. A riportarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

Previsto l’incontro con l’agente di Kvara, De Laurentiis disposto a trattare

Il nuovo Napoli è pronto a girare intorno ad un giocatore chiave che possa trascinare la squadra grazie alle proprie capacità tecniche e di leadership. Il calciatore sotto l’ombra dei riflettori è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato dichiarato incedibile e De Laurentiis sarebbe disposto a tenere l’ala sinistra partenopea, nonostante un adeguamento del contratto.

Il numero uno degli azzurri aveva già preso un accordo con l’entourage del calciatore riguardo all’incontro a fine stagione: tra qualche giorno, infatti, l’agente del 77, Mamuka Jugeli, s’incontrerà con il presidente De Laurentiis per discutere riguardo al rinnovo del proprio assistito. Il patròn del Napoli sarebbe disposto ad aumentargli lo stipendio: dagli 1,4 milioni a stagione, percepiti nelle prime due sue annate azzurre, ai 4 netti fino al 2029.

Una super offerta che potrebbe mettere a tacere tutte le sirene di mercato che finora hanno tormentato i tifosi azzurri riguardo ad un possibile addio del proprio beniamino. Una notizia magnifica che potrebbe rendere meno drammatica un’annata calcistica come quella che la squadra partenopea ha vissuto finora.