Kim posta una foto criptica sui social: pioggia di commenti dei tifosi del Napoli

Continua a tenere banco il futuro di Kim Min-Jae. L’ex difensore del Napoli ha postato una foto criptica sui social che ha acceso le speranze dei tifosi.

Kim Min-Jae sarà per sempre uno dei volti più noti dello Scudetto del Napoli. Arrivato come “mina vagante” il difensore ha dimostrato di godere di importantissime qualità nella sua esperienza in Campania. Durante la stagione passata, la retroguardia partenopea è apparsa invalicabile e ciò è anche merito dell’attuale calciatore del Bayern Monaco. Durante l’estate scorsa, a causa della clausola presente nel suo contratto, ha lasciato la squadra per approdare in Germania e dar vita ad una nuovissima esperienza.

Proprio in Bundesliga, sta vivendo una delle stagioni più complesse della sua carriera. Oltre alle difficoltà del gruppo squadra, a causa della perdita del campionato, il calciatore non è stato impeccabile nei suoi interventi e non solo. Non a caso, non è più un titolare inamovibile di Thomas Tuchel. La retroguardia dei tedeschi è molto imponente, a causa delle presenze importanti targate Upamecano e De Ligt. Tutto ciò ha influito sulla stagione di Kim, il quale è finito nuovamente in orbita Napoli in vista del futuro.

Kim posta una foto criptica: la reazione dei tifosi azzurri

I tifosi del Napoli sono molto legati a Kim Min-Jae. Lo scudetto arrivato dopo ben trentatré anni è anche merito del difensore coreano. Quest’ultimo, ha toccato l’apice della propria carriera proprio in Campania, dinanzi ad un pubblico che l’ha sempre sostenuto ed elogiato nel corso della stagione. Lo stesso calciatore, a distanza di alcuni mesi, ha postato una foto criptica sul proprio profilo “Instagram” e nei commenti hanno risposto presente moltissimi tifosi napoletani. Quest’ultimi, hanno voluto ricordare al calciatore la sua esperienza in Campania e consigliargli un ritorno in azzurro.

Nelle ultime settimane, proprio il nome di Kim Min-Jae è stato accostato nuovamente al Napoli. Infatti, si è parlato a lungo di un possibile ritorno in azzurro. L’affare non è per nulla semplice, ma resta viva una possibilità che vedrebbe un nuovo ingaggio da parte della società azzurra. Quest’ultima, dovrà rifondare la difesa, in quanto si tratta di uno dei reparti che più ha faticato nella stagione in corso. Puntare nuovamente sul coreano non sarebbe una scommessa, viste le qualità dimostrate già l’anno scorso nel tempio di Diego Armando Maradona. Nelle prossime settimane, quindi, sono attese novità importanti in merito al primo colpo in entrata della società partenopea.