Conte-Napoli, c’è un rischio: De Laurentiis deve sbrigarsi

Il Napoli è al lavoro in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis dovrà sciogliere le riserve su chi allenerà la squadra nei prossimi mesi.

La stagione del Napoli ha deluso le aspettative. I tre cambi in panchina, non hanno portato gli effetti sperati. Infatti, le parentesi targate Garcia e Mazzarri non hanno permesso alla squadra di lottare ad alti livelli. Con l’avvento di Francesco Calzona sulla panchina azzurra i problemi non sono però svaniti. Infatti, l’obiettivo Champions sembrerebbe ormai compromesso, nonostante la matematica non abbia ancora condannato i Campioni d’Italia uscenti. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad attuare una mini rivoluzione in vista della prossima stagione.

L’obiettivo del patron è quello di intervenire sul mercato in entrata per formare una squadra all’altezza. Prima degli acquisti, però, andranno sciolte le riserve sul nuovo allenatore. Quest’ultimo, non è stato ancora deciso dalla società azzurra negli ultimi giorni. Nonostante la stagione si stia avviando verso la conclusione, al momento regna la massima incertezza per quel che sarà il futuro del club partenopeo. I profili sondati son diversi, ma nessuna operazione sembrerebbe alle battute finali.

Conte, De Laurentiis temporeggia per la chiusura: le ultime

Da diverse settimane, si parla di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’allenatore italiano è ormai sempre più voglioso di tornare in Italia, motivo per il quale la panchina azzurra sarebbe la giusta piazza da cui ripartire. Inizialmente, la situazione sembrava essere molto complessa ma nelle ultime ore c’è stata una netta accelerata. Infatti, il tecnico avrebbe dato la propria disponibilità ad Aurelio De Laurentiis in vista dei prossimi anni. A convincere l’ex Tottenham sarebbe stata una ricca offerta ed una promessa importante legata al mercato.

Dopo la disponibilità arrivata da parte del tecnico, adesso la palla passa ad Aurelio De Laurentiis. Come riportato da “La Repubblica” il presidente del Napoli starebbe temporeggiando per poi prendere la decisione migliore nelle prossime settimane. Tale idea, però, potrebbe causare non poche complicazioni all’affare. Infatti, l’allenatore italiano resta nel mirino di diversi club italiani e non, motivo per il quale una possibile frenata comporterebbe l’entrata in scena di nuove compagini. Quindi, il patron dei partenopei dovrà analizzare nel minor tempo possibile la situazione e capire come permettere alla squadra di tornare a lottare ad alti livelli.