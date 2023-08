Il Napoli vuole rifarsi dopo Veiga: che assist per il nuovo colpo!

Hirving Lozano continua ad essere una vera e propria incognita in casa Napoli: da lui dipende il destino del nuovo colpo del Napoli.

Continua ad echeggiare un profondo velo di incertezza sul futuro di Hirving Lozano e il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore messicano, dopo il rinnovo a ribasso rifiutato, sembra essere finito ai margini della rosa. Dopo l’interesse di club arabi e americani, ormai svanito, la società azzurra è all’opera per trovare all’esterno offensivo ex PSV una nuova sistemazione.

Il tema legato al rinnovo ha compromesso il futuro di Hirving Lozano con il club azzurro. Infatti, l’attaccante messicano non è riuscito a finire nelle grazie di mister Rudi Garcia, vedendosi messo praticamente ai margini della rosa azzurra. La dimostrazione lampante è stata la partita di Frosinone, dove Lozano ha seguito l’intera partita dalla panchina. È chiaro che il Napoli di De Laurentiis sia intenzionato a vendere il calciatore messicano. Solo un’eventuale cessione di Hirving Lozano, potrebbe permettere alla società azzurra di portare all’ombra del Vesuvio un nuovo esterno offensivo.

De Laurentiis al lavoro per la cessione di Lozano

L’edizione odierna de Il Mattino di Napoli getta luce su una situazione intricata e in evoluzione tra la società partenopea e Hirving Lozano. Il talentuoso giocatore messicano è al centro delle riflessioni del club partenopeo. Con un investimento notevole di 42 milioni di euro effettuato nel 2019, il Napoli si trova di fronte a una decisione cruciale. Le convocazioni in vista della partita contro il Sassuolo si profilano come un momento critico. L’ipotesi che Lozano possa essere relegato nuovamente in panchina getta un’ombra di incertezza sulla sua permanenza nel club. Il futuro di Hirving Lozano sembra ormai legato al calciomercato.

In attesa di cedere l’attaccante messicano, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe già da tempo individuato il possibile sostituto. Nel caso in cui Lozano andasse via, la società partenopea sarebbe pronta a mettere le mani su Markus Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco, però, ha dimostrato una certa fretta nel vendere l’esterno offensivo in questione.

Tuttavia, l’operazione Lindstrom è strettamente connessa all’evolversi della situazione di Lozano. Se il messicano dovesse lasciare il Napoli, l’apertura per il trasferimento di Lindstrom potrebbe concretizzarsi. L’Eintracht Francoforte ha molta fretta, poiché risulta poi difficile trovare sostituti di livello negli ultimi giorni di calciomercato.



La stessa squadra tedesca sta tenendo botta alle avance del Paris Saint Germain per Randal Kolo Muani. La situazione di Lozano, con il suo investimento significativo e le convocazioni imminenti, è un enigma da risolvere. Dall’altra parte, Lindstrom resta in attesa di una chiamata da parte del club di Aurelio De Laurentiis.