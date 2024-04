Nuovo allenatore Napoli, Adani dice la sua: “Stimo Conte e Pioli, ma sogno lui”

Il Napoli è a caccia del nuovo allenatore per la prossima stagione. Intanto, Lele Adani ha svelato il suo sogno legato al nuovo condottiero azzurro.

I casting in casa Napoli sono già partiti, l’obiettivo è trovare un nuovo allenatore da cui ripartire in vista della prossima stagione. L’arduo compito spetta ad Aurelio De Laurentiis, il quale è ormai alle prese con diversi profili. L’avventura di Francesco Calzona si concluderà al termine della stagione, motivo per il quale sarà necessario ingaggiare un nuovo tecnico che godi della giusta esperienza per tornare ad essere competitivi in Italia e non solo.

Aurelio De Laurentiis conosce le difficoltà di tale ricerca, motivo per il quale proverà a non sbagliare nulla. La stagione in corso lascia scorie pericolose nell’ambiente azzurro, il quale ha l’assoluta necessità di ripartire il prima possibile. Al momento, son diversi gli allenatori nel mirino del patron, ma nessun affare è ancora decollato in vista delle prossime settimane. A tal proposito, Lele Adani ha “consigliato” su quale allenatore puntare per formare un progetto importante.

Adani: “Sarri merita di godere insieme al popolo napoletano”

Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Mattino” analizzando le possibili scelte di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione. Di seguito le dichiarazioni dell’esperto.

“Vorrei il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli perché lo merita davvero. Il mio sogno è vedere una seconda esperienza in Campania da parte del tecnico toscano. Neanche Spalletti ha fatto i punti di Sarri, un’espressione di calcio mai vista fino a quel momento. Credo che la piazza e l’allenatore meritino di sorridere insieme ancora una volta.”.

Al momento, Maurizio Sarri non rientrerebbe tra i profili appetibili per il Napoli. Infatti, il sogno di Aurelio De Laurentiis porta il nome di Antonio Conte, con il quale è in corso una trattativa importante. Nonostante le preferenze del patron, restano vive ulteriori piste come quelle che porterebbero a Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.