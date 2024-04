Ultim’ora Napoli, svolta a un passo per Conte: c’è la notizia da Di Marzio!

Antonio Conte è il sogno per la panchina del Napoli, da Gianluca Di Marzio di SKY arriva un importante aggiornamento sulla trattativa.

Mancano cinque giornate al termine del campionato di Serie A. Cinque partite anche per il Napoli, che ha la necessità di riscattare una stagione altamente deludente. Ben tre allenatori avvicendati in panchina e risultati non in linea con le aspettative. Scudetto mai difeso e adesso la concreta possibilità di restare anche fuori dalle competizioni europee che contano davvero. Un disastro tecnico ed economico per la società partenopea, che deve assolutamente ripartire nella prossima stagione.

Lo sa bene il presidente De Laurentiis, che sta già programmando la prossima stagione. Il primo passo da fare, dopo quello della scelta del prossimo d.s., con Giovanni Manna che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane, sarà quella della scelta dell’allenatore. Una decisione da non sbagliare, visti i risultati di quest’anno. Non è un mistero che nei piani del presidente del Napoli ci sia il nome di Antonio Conte, ormai pronto per ritornare in panchina dopo un periodo di riposo.

Conte ha aperto al Napoli, ora tutto dipende da De Laurentiis

A tal proposito il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fornito in diretta importanti aggiornamenti al termine del match tra Verona e Lazio, riguardanti il futuro di Antonio Conte e la panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Conte più avanti? Non è così vicino come si sta raccontando, ma Conte ha dato la sua piena disponibilità al Napoli. Se non andrà al Napoli, non sarà perché lui ha detto di no. Dipende tutto da De Laurentiis, deve decidere chi è il tipo di profilo più adatto, se un “istant Tecnico” come Conte, un progetto con Gasperini o una via di mezzo come Pioli.

Antonio Conte avrebbe così aperto al Napoli. Una vera e propria svolta rispetto alla narrazione delle ultime settimane, che vedevano i partenopei in pressing totale e il tecnico indeciso sul da farsi. La volontà del tecnico di allenare gli azzurri potrebbe fare la differenza nella trattativa, ma ovviamente vanno trovati gli accordi economici per il contratto e sul progetto da costruire. Tutto passa nelle mani del presidente Aurelio De Laurentiis, consapevole che Conte sia un allenatore vincente e che chiederà investimenti importanti e immediati.

Da capire, quindi, se il Napoli avrà la forza per sostenere un tale investimento o se preferirà virare su allenatori più da progetto, come appunto Gasperini o Pioli. La sensazione è che entro un paio di settimane si possa arrivare a una definizione degli accordi, in un senso o nell’altro.