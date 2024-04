Napoli-Roma, le probabili formazioni: chi giocherà al posto di Zielinski

Oggi alle ore 18:00 andrà in scena l’importante sfida tra Napoli e Roma. Di seguito le ultime sulle scelte dei due tecnici.

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Roma valevole per la 34esima giornata di Serie A. La partita andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona ed avrà un sapore molto particolare. Infatti, le due squadre si contenderanno un posto nella prossima Champions League. Una possibile vittoria da parte degli azzurri rimetterebbe in gioco il grande obiettivo, nonostante il chiaro ritardo in classifica. Infatti, gli uomini di Francesco Calzona non possono più sbagliare e sono costretti ad invertire la rotta dinanzi al proprio pubblico.

D’altra parte, ci saranno i ragazzi di Daniele De Rossi. Quest’ultimo ha portato un’aria nuova nella Capitale, ed i risultati non sono tardati ad arrivare. L’ultima vittoria in extremis contro l’Udinese permette ai giallorossi di scendere in campo con più tranquillità, forti anche del vantaggio in classica. A tal proposito, vista l’importanza della posta in palio, i due allenatori schiereranno gli uomini migliori a disposizione in modo tale da poter far male alla retroguardia avversaria.

Napoli-Roma, le possibili scelte di formazione dei tecnici

Napoli-Roma non è mai una partita qualunque. Attualmente, il distacco in classifica tra le due compagini è di ben nove punti. La rimonta Champions appare molto difficile per gli azzurri ma una possibile vittoria casalinga riaprirebbe il discorso legato alla massima competizione europea. A tal proposito, Francesco Calzona dovrebbe schierare la solita formazione titolare, con un piccolo cambiamento a causa dell’infortunio di Piotr Zielinski. Di seguito le possibili scelte dei due allenatori in vista del big match.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Azmoun. All. De Rossi

Il Napoli è chiamato a reagire dopo l’ultima sconfitta contro l’Empoli. La contestazione dei tifosi azzurri al Castellani potrebbe aver lasciato scorie pericolose nell’ambiente azzurro, motivo per il quale è necessario un cambio di rotta. Le parole di Calzona in conferenza stampa hanno fatto rapidamente il giro del web, non a caso adesso è opportuno vedere una reazione da parte dei protagonisti. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà ancora una volta gremito di tifosi, i quali si aspettano che la squadra concluda al meglio una stagione fin qui troppo deludente.