Nuovo allenatore Napoli, si restringe il cerchio: quattro nomi nella lista di De Laurentiis

Il Napoli è a caccia dell’allenatore in vista della prossima stagione. Svelati i quattro obiettivi di Aurelio De Laurentiis.

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli si lavora già al futuro. L’annata in corso non ha certamente soddisfatto le aspettative della società, motivo per il quale è opportuno mettere in atto una mini rivoluzione. Quest’ultima, sarà legata anche ai calciatori che non son riusciti a mettere in campo tutte le proprie qualità. Prima di intervenire sul mercato, però, andranno chiariti gli obiettivi del presidente Aurelio De Laurentiis. Infatti, il patron azzurro è voglioso di creare un nuovo progetto vincente alla Corte del Vesuvio.

Per permettere alla squadra di tornare a competere ad alti livelli, sarà importante scegliere con cura il nuovo allenatore. Francesco Calzona è ormai destinato a lasciare la squadra al termine della stagione, motivo per il quale il casting è già iniziato. Da da diverse settimane, sono in corsi i contatti con diversi profili ma al momento nessuna operazione è in fase di chiusura. Aurelio De Laurentiis starebbe provando a velocizzare le operazioni, in modo tale da consentire alla società di stilare il progetto più adeguato.

Allenatore Napoli, al via il casting di De Laurentiis: le ultime

Sono ore calde in casa Napoli per la scelta del nuovo allenatore. Come riportato da “Il Mattino” Aurelio De Laurentiis non ha ancora sciolto le riserve, anche se al momento è presente un obiettivo numero uno. Si tratta, ovviamente, di Antonio Conte. Quest’ultimo è voglioso di tornare in Italia, ed il Napoli sarebbe pronto ad un’offerta faraonica pur di convincerlo. Infatti, il patron avrebbe già offerto un contratto triennale da otto milioni di euro. A tali cifre, si aggiungerebbe la possibilità di formare una squadra competitiva durante la prossima sessione di calciomercato.

Oltre all’ex allenatore del Tottenham, nel mirino di Aurelio De Laurentiis ci sarebbero altri profili. Ad esempio, il nome di Stefano Pioli continua ad essere accostato alla panchina partenopea. L’allenatore e il Milan son pronti a dirsi addio al termine della stagione, motivo per il quale l’affare potrebbe essere facilitato dalla voglia dell’ex Fiorentina di tornare immediatamente in panchina.

Ulteriori profili da analizzare, sono quelli di Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Il primo è molto legato all’Atalanta ed attualmente è concentrato solo ed esclusivamente sul finale di stagione degli orobici. Mentre, l’ex Spezia lascerà il club viola al termine dell’annata in corso, ma le riserve sul suo futuro non sono state ancora sciolte.