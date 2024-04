Napoli-Roma, rischio contestazione al Maradona: cosa accadrà agli ingressi

Oggi alle ore 18:00 andrà in scena la sfida tra Napoli e Roma allo stadio Maradona. Ecco cosa potrebbe accadere all’ingresso dell’impianto sportivo.

La sfida tra Napoli e Roma rappresenta uno degli ultimi big match per la stagione degli azzurri. Il momento dei Campioni d’Italia è tutt’altro che facile, motivo per il quale una vittoria dinanzi al proprio pubblico potrebbe invertire totalmente la rotta. La posta in palio è molto alta, in quanto la matematica non ha ancora condannato gli uomini di Calzona nella rincorsa Champions. A tal proposito, i partenopei hanno il compito di mettercela tutta per ottenere il bottino pieno e regalare una gioia ai propri sostenitori.

La missione non appare così scontata, ancor più a causa dell’ottimo momento di forma della Roma. Il club capitolino è in piena corsa Champions League, con la vittoria in extremis a Udine che ha quasi “blindato” un posto nella massima competizione europea. Nonostante le difficoltà, sicuramente molto elevate, il Napoli ha l’obbligo di provarci per soddisfare le richieste dei propri tifosi. Quest’ultimi, si son già resi protagonisti di diverse contestazioni e potrebbero metterne in atto un’altra in caso di risultato negativo.

Napoli-Roma, possibile contestazione al Maradona: le ultime

La stagione dei Campioni d’Italia è stata decisamente sottotono dopo la vittoria del tricolore. La squadra ha perso il proprio DNA, motivo per il quale adesso si trova a lottare per un possibile piazzamento in Champions League. In caso di risultato negativo, svanirebbe uno degli obiettivi primari della società azzurra. I tifosi, che in un primo momento hanno sostenuto i calciatori, nelle ultime settimane stanno dando vita a diverse contestazioni. Al gruppo squadra si reclama la mancanza di attributi nei momenti cruciali del campionato e non solo.

Le proteste potrebbero andare in scena anche nel match odierno contro la Roma. Infatti, alla squadra è richiesta una prestazione all’altezza in una delle ultime partite casalinghe della stagione. Come riportato anche da “Il Mattino”, per evitare problemi all’interno dell’impianto di Fuorigrotta ci saranno controlli molto più serrati agli ingressi. Infatti, nonostante il periodo molto complesso del Napoli, l’unico obiettivo dei tifosi dev’essere quello di accompagnare la squadra verso i prossimi impegni.

La partita contro la Roma può avere un peso specifico, a prescindere dal piazzamento in Champions League. Infatti, la squadra necessita di una prestazione importante per acquisire nuovamente consapevolezza dei proprio mezzi e concludere così al meglio l’annata in corso.