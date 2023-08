È il sogno dei napoletani: il suo rinnovo è in alto mare e può finire sul mercato

Sembra essere in alto mare la questione rinnovo per un pallino di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro sul mercato per cercare di puntellare al meglio la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia. Sono molteplici i nomi che il direttore sportivo del club azzurro, Mauro Meluso, starebbe seguendo con particolare interesse. Tra questi c’è un giovane talento italiano, da tempo nel mirino della società azzurra.

De Laurentiis alla porta per un talento italiano

Tra i nomi emergenti che il Napoli starebbe seguendo con particolare interesse, spicca il giovane Simone Pafundi, la cui ascesa nel panorama calcistico ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Nonostante il suo promettente potenziale, il futuro di Pafundi sembra essere avvolto da un’aura di incertezza.

Il giovane calciatore è un pallino di mercato del Napoli. La società del presidente De Laurentiis, infatti, starebbe seguendo con attenzione la vicenda che riguarda il rinnovo del giocatore classe 2006. Il prolungamento di contratto con l’Udinese, secondo Gianluca Di Marzio, sembra essere attualmente un’impresa complicata e questo potrebbe giovare al Napoli.

Il classe 2006 è stato costretto ad allenarsi a parte a causa di una pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo dalla finale persa contro l’Uruguay nel Mondiale U20. Questo problema fisico ha reso ancora più intricata la situazione del suo rinnovo contrattuale. Nonostante ciò, le doti calcistiche di Pafundi non sono passate inosservate.

Nella scorsa stagione, il giovane giocatore ha dimostrato la sua versatilità, alternandosi tra la prima squadra dell’Udinese e il vivaio bianconero. Con 8 presenze in Serie A e 10 nelle giovanili, ha messo in mostra il suo talento, segnando 3 gol e fornendo 3 assist in tutte le competizioni. Ma è stata la sua partecipazione alla Nazionale U20 a catturare l’attenzione di diversi club, tra cui il Napoli.

Pafundi è stato un protagonista chiave nella cavalcata dell’Italia U20 fino alla finale del Mondiale di categoria, attirando l’attenzione con una punizione decisiva nella semifinale contro la Corea del Sud. Ancor prima di questo successo, aveva avuto l’opportunità di debuttare con la Nazionale maggiore in una vittoria contro l’Albania, dimostrando così la sua promettente crescita e maturità calcistica.

Tuttavia, nonostante queste evidenti abilità e successi, il futuro di Pafundi sembra essere avvolto da un’incertezza legata alla problematica del rinnovo contrattuale. Il Napoli di De Laurentiis osserva la situazione, pronto a sfruttare la minima occasione per cercare di portare il promettere Simone Pafundi in maglia azzurra.