Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis ha depennato un nome dal casting: le ultime

Il casting per capire quale sarà il nuovo allenatore del Napoli va avanti, ma il presidente De Laurentiis ha deciso di escludere un nome importante.

Chi allenerà il Napoli il prossimo anno, raccogliendo così l’eredità di Luciano Spalletti? Una domanda non proprio tra le più irrilevanti in casa azzurra, che attende di sapere chi siederà sulla panchina del club azzurro dopo una stagione indimenticabile.

Sono tanti i nomi tenuti in considerazione dal patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis, che intanto continua ad andare avanti con il suo lavoro di incontri per capire chi può essere il più adattabile al progetto dei campioni d’Italia.

Benitez escluso da ADL: la rivelazione

A fare un sunto delle ultime novità circa la panchina del Napoli è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui Aurelio De Laurentiis avrebbe escluso un ritorno di Rafa Benitez sulla panchina degli azzurri. La notizia arriva dopo che lo stesso spagnolo, nei giorni scorsi, aveva evidentemente aperto la porta a un suo possibile bis della sua prima esperienza all’ombra del Vesuvio.

Resistono, frattante, le altre candidature: da Christophe Galtier a Rudi Garcia, passando per Paulo Sousa. La sensazione è che in questi ultimi giorni il cerchio stia iniziando a restringersi: per questo, non si escludono novità anche a stretto giro.