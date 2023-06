Nuovo allenatore Napoli, resiste la candidatura di Galtier: c’è un ostacolo

Quale sarà il nuovo allenatore del Napoli che prenderà la pesante eredità lasciata da Luciano Spalletti? In città tra i tifosi non ci si chiede altro, visto che sono tanti i nomi accostati in queste settimane. Nelle ultime ore, è salita forte la candidatura di Paulo Sousa: il tecnico portoghese si è visto con il presidente Aurelio De Laurentiis e c’è chi giura che ormai è cosa fatta tra le parti.

Ma nel calcio, si sa, finché non ci sono firme nulla è definitivo. Per questo, non può essere trascurata la candidatura di Christophe Galtier: il tecnico lascerà con ogni probabilità il Paris Saint-Germain e non è escluso che i partenopei possano virare su di lui qualora dovessero aprirsi gli spiragli giusti.

Galtier-Napoli: il punto della situazione

A svelare le ultime novità a tal proposito è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal riguardo scrive che Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto anche all’affondo decisivo per l’ex Nizza e Lille. Tuttavia, l’attuale contratto con il Paris Saint-Germain resta un ostacolo: per questo, c’è bisogno prima che le due parti decidano di liberarsi anche di un ingaggio che è gravoso per le casse dei transalpini in caso di addio.