Sousa sogna il Napoli, De Laurentiis frena per un motivo

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, sogna di allenare il Napoli. Il suo obiettivo è quello di sbarcare in un top team ma De Laurentiis non è convinto.

Paulo Sousa è stato uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi giorni per quanto riguarda i rumors su chi potrà essere il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico portoghese ha visto in questi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis, che intanto va avanti con il suo casting.

Non c’è stato alcun affondo decisivo da parte della società partenopea per l’ex Commissaro Tecnico della Polonia. Anzi, il numero uno azzurro continua a guardarsi attorno e non sono affatto escluse sorprese.

Cosa blocca il presidente

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo rivela: