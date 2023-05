Napoli tradito, va alla Juve per 20 milioni: tifosi azzurri furiosi

Il Napoli si gode la sua stagione straordinaria, ma un’operazione di mercato in particolare fa storcere il naso ai tifosi azzurri: la Juve fa sul serio per il giocatore.

Il Napoli ha svolto e sta svolgendo una stagione straordinaria, fuori dalle più comuni aspettative che si potevano avere. L’addio di ex importanti, come Lorenzo Insigne e Dries Mertens, aveva fatto temere il peggio e aveva creato un alone di malcontento all’interno di un intero ambiente. Eppure il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli sul mercato è stato impeccabile e ha fatto sì che i nuovi arrivati andassero a rinforzare una rosa già di prima fascia. Adesso, però, può arrivare un ‘tradimento’ che fa storcere il naso ai tifosi azzurri. Ecco cosa può accadere.

Manca sempre meno per la conquista ufficiale e definitiva di questo Scudetto che appartiene in realtà al Napoli già da mesi. Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone: Cristiano Giuntoli è stato capace di andare a sostituire i big che hanno detto addio in modo impeccabile.

Anche a livello emotivo gli addi della scorsa estate avevano inciso non poco sull’umore dei tifosi partenopei. Eppure, da quella stessa estate, sembra essere passata una vita. Luciano Spalletti è stato in grado di dare compattezza a un gruppo che si è rivelato magico. Adesso, però, proprio uno di quei giocatori che hanno detto addio potrebbe tornare in Italia: c’è la Juventus su di lui. Ma un’eventuale passaggio in bianconero rappresenterebbe un tradimento. Ecco di chi si tratta.

Napoli, lo Scudetto è sempre più vicino ma sul mercato può arrivare un’operazione che non piacerà ai tifosi: c’è la Juve di mezzo

Il Napoli si gode la stagione straordinaria. Alla vigilia del match contro l’Udinese, Luciano Spalletti ha dichiarato senza troppi giri di parole: “Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ho saputo fin dall’inizio che avevo a che fare con giocatori purosangue, mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere subito a tutti la loro qualità e il loro carattere”. Eppure c’è una notizia di mercato che appunto non piace particolarmente. Riguarda Fabian Ruiz, ex del Napoli che il 30 agosto dello scorso anno si è trasferito al PSG. Con il club parigino ha un contratto fino al 2027, ma potrebbe divorziare anche prima di quella data. E interessata al suo profilo c’è appunto (anche) la Juventus.

Secondo ‘Todofichajes.com’, quindi, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul centrocampista spagnolo. Lo stesso Fabian Ruiz avrebbe già parlato con Massimiliano Allegri e il club bianconero potrebbe muoversi per lui che è considerato come un giocatore affidabile e d’esperienza per la cabina di regia. Fabian Ruiz era già stato cercato in passato per gli stessi motivi, ma ora l’affare potrebbe decollare. Anche se su di lui c’è anche l’interesse del Real Betis, squadra in cui la sua carriera è decollata prima di trasferirsi al Napoli.