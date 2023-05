Festa Scudetto? Risposta geniale di Spalletti in conferenza, poi la dedica alla squadra

Dopo il pareggio contro la Salernitana di domenica, che ha solo rimandato la festa scudetto, domani alle 20:45 il Napoli scenderà alla Dacia Arena, dove incontrerà l’Udinese. Alla squadra di Spalletti basta anche solo un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto, dunque per l’occasione verranno installati all’interno del Maradona dei maxischermi dove poter seguire la partita, inutile dire che l’iniziativa è stata accolta da tutti i tifosi che hanno mandato tutto sold-out in poco tempo.

Prima di partire per la trasferta ad Udine, Spalletti alle 12:30 ha tenuto la consueta conferenza stampa prima di ogni gara. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Qualche ricordo in particolare del suo percorso:

“Ne ho molte di persone a cui sono legato, quando torno indietro e ripercorro il mio percorso di questi ultimi 30 anni, ricordo la Roma dove sono stato 7 anni, nell’Udinese sono stato 5 anni. Qui sono stato chiamato quand’era in difficoltà, poi andai via, per poi essere stato richiamato e sono rimasto per 4-5 anni dove ho stretto un forte rapporto con Marino e che saluterò con piacere. Ho avuto come calciatore Sottil, che già ai tempi dell’Udinese si vedeva che era un leader. Mi fa piacere rincontrarli adesso che per noi è un momento importante”

Sentimenti nei confronti dei giocatori:

“Sapevo fin dall’inizio che avevo a che fare con una squadra di purosangue e sono felice che abbiano fatto vedere a tutti qual è il loro carattere e quali sono le loro capacità. Questo scudetto è un qualcosa che esce dagli schemi, tutti ne trarrebbero vantaggi non solo Napoli città, i giocatori lo meritano però comunque dopo si continua a lavorare con la consapevolezza che poi si dovrà ripetere quanto fatto, nessuna distrazione”.

” Vedere tutti quei tifosi mortificati domenica dispiace, vedere la gente felice invece ti nutre perchè sai che è felice per quello che tu fai. Già domenica lo stadio mi ha fatto capire più della classifica l’impresa che abbiamo fatto. Io quando sono arrivato volevo vedere uno stadio così in festa pieno di bambini”.

“L’Udinese è una delle squadre che arriva con più uomini in area di rigore a livello europeo, tutto il rispetto per l’avversario come sempre, bisognerà stare attenti però il timore è un’altra cosa, la paura ce la dovrebbero imporre”.

