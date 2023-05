Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di futuro nel corso della conferenza stampa odierna al centro sportivo di Castel Volturno. Interrogato a tal proposito, l’allenatore toscano non si è sbottonato più di tanto, rilasciando dichiarazioni che hanno fatto anche preoccupare diversi tifosi.

Abbiamo ancora da fare sei partite e da giocarle bene per chiudere tutto. Dobbiamo completare ancora un discorso che a ora non è completo, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco e fare delle valutazioni, del tipo: “Sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita?”. Poi è da lì che si riparte