Juventus-Napoli, fuori un titolarissimo: svelato il motivo

Juventus Napoli è tornata ad essere una partita d’altissima classifica. All’andata, il 13 gennaio, gli azzurri si imposero per 5-1 sui bianconeri con una prova di calcio straordinaria che permise di prendere consapevolezza e diventare padroni del campionato. La settimana che porta a Juventus Napoli, però, è stata estremamente complessa per la squadra di Spalletti e molto felice per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il Napoli arriva dalla cocente sconfitta in Champions League contro il Milan; la Juve dalla qualificazione in semifinale di Europa League e dalla restituzione dei 15 punti in classifica.

Di Maria Juventus

Juventus senza Di Maria e Chiesa: le probabili formazioni

Per Juventus Napoli sono previsti diversi cambi di formazione, da una parte e dall’altra. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mario rui e Matteo Politano per infortunio mentre Massimiliano Allegri avrà tutta la rosa a disposizione.

Ma i bianconeri scenderanno in campo anche proiettandosi alla partita di mercoledì contro l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Allegri risparmierà Angel Di Maria dalla formazione titolare, proprio per tenerlo a riposo in vista del “Derby d’Itali”.

Ecco le probabili formazioni di Juventus Napoli:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.