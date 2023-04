Sciarpa ufficiale per Milan Napoli: la reazione dei tifosi è inaspettata

A due giorni da Milan Napoli di Champions League, la sfida è stata già infiammata sui social network dai tifosi di entrambe le società che intendono scrivere un nuovo pezzo di storia. L’ultimo incontro tra Napoli e Milan ha visto i rossoneri uscire vincitori dal ‘Maradona’ e gli azzurri ora sono anche in difficoltà vista l’assenza quasi certa di Osimhen e le difficoltà di vedere in campo Raspadori e Simeone.

A 48 ore dalla partita il Napoli ha messo in vendita una sciarpa speciale appositamente per la doppia sfida contro il Milan. La scelta della società di mettere in vendita la sciarpa ufficiale, però, ha creato diverse polemiche.

Sciarpa Milan Napoli: polemiche sui prezzi

La sciarpa di Milan Napoli ha suscitato numerose polemiche tra i tifosi che si sono lamentati dei prezzi. È acquistabile sullo shop ufficiae dal sito del Napoli e sullo shop di Amazon, al costo di 20€ (spedizione esclusa).

“20€ una sciarpa…”, “Non c’è niente da fare, ADL vuole mangiare su tutto, anche sulle sciarpe”, “Non vi bastano i 90€ per la curva?”, “20 euro una sciarpa? E se dovessimo andare in semifinale il biglietto come lo compriamo?”.

Aumentano le polemiche, dunque, contro la società e contro le scelte di Aurelio De Laurentiis che ha voluto dare un nuovo gadget per rendere lo Stadio Maradona sempre più colorato.