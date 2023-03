Osimhen, sarà cessione a fine stagione? Il PSG vuole presentare un’offerta folle al Napoli

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il PSG, molto probabilmente opterà per una vera e propria rivoluzione in rosa. A quanto pare però ai parigini piace proprio tanto la Serie A, si perché dopo aver preso a parametro zero Milan Skriniar dall’Inter, il PSG avrebbe messo gli occhi su un giocatore che fa mediamente un gol a partita.

Secondo quanto riportato da l’Equipe la società francese avrebbe messo nel proprio mirino Victor Osimhen, attaccante del Napoli, capocannoniere del campionato italiano.

FOTO: SSC Napoli

Proposta da 150 milioni di euro in estate

Il PSG avrebbe già pronta un’offerta per il giocatore, la cifra si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro. Al momento Osimhen è un giocatore del Napoli e ha dimostrato più volte di essere legato alla maglia e alla città, in più questa per lui sta diventando sempre di più una stagione importante che sta mettendo in risalto tutte le sue qualità.

Il giocatore ha il suo contratto in scadenza con il Napoli nel 2025, anche se orma Osimhen è entrato nel cuore dei napoletani. Però il calciomercato è folle a volte, quindi bisognerà aspettare la sessione estiva per saperne di più. Di certo, davanti a un’offerta così alta, difficilmente si riuscirà a rifiutare.

Tatiana Digirolamo