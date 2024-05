Calciomercato Napoli, sondaggi per un affare con l’Inter: è stato un “grande flop”

Il Napoli inizia a valutare i prossimi acquisti da effettuare in vista della sessione estiva di mercato, nel mirino c’è un giocatore dell’Inter.

La stagione del campionato di Serie A è quasi giunta al termine, il Napoli inizia già a pensare ai prossimi movimenti da effettuare in chiave di mercato. La stagione del club partenopeo non è stata per nulla soddisfacente, per questo motivo la società deve valutare attentamente i prossimi acquisti in vista della sessione di calciomercato. L’obiettivo sarà quello di rifondare la squadra, una sfida non semplice. Il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori dovranno prendere importanti decisioni, ovvero quali giocatori meritano di continuare a giocare in maglia azzurra e chi, invece, dovrà continuare la propria carriera calcistica altrove.

La dirigenza partenopea ha già iniziato ad osservare e a chiedere informazioni su alcuni giocatori, specialmente per quanto riguarda il centrocampo. Infatti, il Napoli non avrà più a disposizione Piotr Zielinski, ormai sempre più vicino ai saluti. Ma non è l’unico che potrebbe andare via, il futuro di altri giocatori azzurri rimane in bilico. Tra questi, spiccano i nomi di Lindstrom, Anguissa e Lobotka, molto richiesto sul mercato. Mentre il calciatore belga Leander Dendoncker tornerà all’Aston Villa. A tal proposito, dunque, serve trovare un centrocampista. Per questo motivo, De Laurentiis sembra aver inserito nel mirino un centrocampista dell’Inter.

Stefano Sensi al Napoli, chieste informazioni all’Inter

Il Napoli inizia a prepararsi ad entrare nel vivo del calciomercato, la dirigenza partenopea ha già iniziato a sondare il territorio per alcuni giocatori. Secondo quanto rilasciato da TuttoMercatoWeb.com, il club napoletano avrebbe inserito nel proprio mirino il centrocampista Stefano Sensi.

Secondo tale indiscrezione, infatti, sarebbero già iniziati i primi sondaggi con l’agente del giocatore. A tal proposito, il classe ’95 lascerà la società nerazzurra, in quanto la data di scadenza del contratto è fissata per il 30 giugno del 2024. Inoltre, in questa stagione, il centrocampista nerazzurro non è riuscito a trovare spazio in campo. Quindi, la sua presenza all’Inter non è stata per niente soddisfacente.

Ma il Napoli ha molta fiducia nelle qualità del giocatore, per questo motivo sta seriamente pensando di inserirlo all’interno della rosa. Inoltre il possibile acquisti a parametro zero favorirebbe e non poco il buon esito dell’affare. Chiaramente, non è ancora stata avviata nessuna trattativa. Bisognerà quindi, attendere il termine del campionato per avere una visione più concreta dei fatti. Inoltre, la società partenopea sta osservando anche altri centrocampisti. Tra questi ci sono Sudakov dello Shakhtar Donestk, ma anche Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e Ugarte del PSG.