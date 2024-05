Infortunio Kvaratskhelia: l’annuncio del Napoli sulle condizioni del georgiano

Preoccupa ancora lo stato di forma di Khvicha Kvaratskhelia in vista della sfida fra Napoli e Bologna. L’annuncio degli azzurri sul georgiano.

Il pari maturato all’ultimo minuto fra Udinese e Napoli ha spento anche le ultime speranze partenopee per questo finale di stagione. La Champions è ormai andata, l’Europa League si allontana e agli azzurri non resta altro che difendere l’ottava piazza nonché la qualificazione in Conference League nelle ultime tre gare di Serie A. Al Maradona, però, sabato sarà atteso il Bologna di Thiago Motta, volenteroso di assestare nuovi punti in ottica UCL. Per questo, il Napoli dovrà essere quantomeno al completo per l’incontro con i romagnoli, con gli aggiornamenti sugli infortunati che ci giungono da Castel Volturno.

Verso Napoli-Bologna, come stanno Kvaratskhelia e Raspadori

Un Napoli decimato quello giunto a Udine per una delle sfide più noiose del nostro campionato. Dalla lista di disponibili per mister Calzona erano però assenti i vari Gollini, Dendoncker, Raspadori e Kvaratskhelia, con Juan Jesus e Politano convocati ma non al meglio. Dopo il primo allenamento settimanale, la situazione dei primi quattro nominati ha faticato a decollare, con nuove preoccupazioni da parte dei tifosi nate in vista del match contro il Bologna. Da Castel Volturno arriva però il report ad opera della SSC Napoli sulle condizioni degli infortunati.

SSC Napoli, il report testuale dell’allenamento odierno

Ecco quanto riportato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che non hanno giocato dal primo minuto a Udine sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Gli altri uomini della rosa hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1.

Dopodiché il report si concentra sull’aggiornamento delle condizioni dei calciatori infortunati, tra cui proprio Kvaratskhelia:

Dendoncker, Raspadori e Kvaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Zielinski.

Dunque il gioiello georgiano, al pari di Raspadori e Dendoncker, ha effettuato allenamento personalizzato in campo. Ciò vuol dire che le loro condizioni non sono ancora tali da permettere il reintegro in gruppo. Mister Calzona si augura di poter recuperare in particolare Kvaratskhelia, le cui sterzate e dribbling sono mancate, eccome, nel corso della partita contro l’Udinese.