Allenatore Napoli, incontro tra De Laurentiis e l’agente: le ultime

Il Napoli inizia a proiettarsi sulla prossima stagione, De Laurentiis ha già avviato i primi contatti con l’agente di un tecnico.

Mancano pochissime giornate al termine del campionato, il Napoli deve iniziare a pensare seriamente al futuro. L’obiettivo sarà quello di evitare di ripetere gli stessi errori commessi quest’anno, al fine di evitare di vivere nuovamente una stagione poco brillante. Tanti i problemi che si sono manifestati nel corso di questo campionato: dal triplo cambio di allenatori al rendimento poco soddisfacente dei giocatori in campo. La squadra partenopea rischia di rimanere fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione, per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis deve trovare un modo per uscire da questa situazione.

Con molta probabilità il mister Francesco Calzona non occuperà nuovamente la panchina del Napoli, dunque sarà fondamentale trovare un tecnico con un carattere forte e in grado di guidare gli azzurri. La dirigenza partenopea sta già osservando diversi profili di allenatori, tant’è che tra De Laurentiis e l’agente di un tecnico, ci sono già stati i primi contatti.

De Maggio sul possibile arrivo di Pioli al Napoli, ci sono contatti

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esponendosi sul probabile arrivo di Stefano Pioli sulla panchina azzurra per il prossimo campionato.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Viene Pioli? Non lo so. Il Napoli l’allenatore l’ha già scelto, ma non filtra nulla. Siamo prudenti su Pioli perché colui che rappresenta il tecnico del Milan, Giuffrida, ha incontrato De Laurentiis, c’è stato un contatto, e sulle linee guida si sono parlati e c’è intesa. Ma hanno rimandato il tutto al termine della stagione. Ecco perché sono prudente. Anzi, sarei sorpreso se fosse Pioli l’allenatore del Napoli“.

Secondo tale indiscrezione, si evince che il Napoli abbia già scelto il prossimo allenatore. Al momento però, tutto tace. De Maggio sostiene che c’è stato un contatto tra Gabriele Giuffrida (l’agente che segue Stefano Pioli, ndr) e il presidente Aurelio De Laurentiis, tra i due c’è stata una forte intesa. Tuttavia, entrambi hanno deciso di riparlarne a fine stagione. Dunque, non ci sono ancora certezze sul possibile arrivo di Pioli al club partenopeo. Bisognerà attendere il termine del campionato, al fine di avere una visione più chiara su come si evolverà la situazione.

Chiaramente l’attuale tecnico del Milan non è l’unico presente in lista, la dirigenza partenopea sta valutando anche altri profili. Il sogno per la panchina azzurra rimane Antonio Conte, ma la cifra di ingaggio che chiede l’allenatore sembra essere piuttosto alta per la società partenopea. Infatti, ci sono ancora troppe cose da valutare e con la probabile esclusione dalle competizioni europee, il Napoli potrebbe avere difficoltà economiche per poter soddisfare le richieste di Conte. Nonostante ciò, rimangono comunque altri nomi sul taccuino di De Laurentiis, tra questi Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.