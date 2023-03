Osimhen, l’agente ha incontrato un top club europeo: notizia a sorpresa sul futuro del nigeriano

21 gol e 3 assist in 26 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia: basta leggere il bottino stagionale di Victor osimhen per comprendere l’annata pazzesca che sta disputando il bomber nigeriano.

Insieme al suo compagno di reparto Khvicha Kvaratskhelia, il numero 9 azzurro sta guidando il Napoli alla conquista del terzo scudetto della sua storia, a distanza di 33 anni dall’ultima volta.

Una stagione del genere, ovviamente, non può passare inosservata: le big del calcio europeo hanno già messo gli occhi sull’attaccante ex Lille.

Tra queste c’è anche il PSG di Messi, Mbappé e Neymar: i francesi hanno visto in Osimhen il possibile numero 9 del futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nel corso della scorsa settimana c’è anche stato un incontro tra Roberto Calenda, agente del nigeriano, e la società parigina.

Settimana scorsa è andato in scena un incontro fra Roberto Calenda, agente di Victor osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del Paris Saint Germain. Un summit (tenuto segreto al Napoli) per valutare il futuro del calciatore, chiacchierato soprattutto in ottica Premier League. La valutazione è intorno ai 150 milioni e il PSG è alla ricerca di un centravanti per la prossima annata.