Napoli e Juventus, sfida infinita: possibile duello di mercato per un attaccante!

Il calciomercato non termina davvero mai. Ogni momento della stagione è utile per i vari club per programmare il futuro, con i club di Serie A particolarmente attivi in tal senso. Per la prossima estate sono previsti vari cambiamenti tra i centravanti delle big del nostro campionato, con ovviamente Osimhen del Napoli tra gli attaccanti più ambiti.

Possibile cessione per Vlahovic

Un altro giocatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima estate è Dusan Vlahovic, che alla Juventus non è riuscito a integrarsi così come aveva immaginato. Inoltre le note vicende giuridiche che pendono sui bianconeri potrebbero indurre a fare qualche riflessione sulla possibile cessione dell’attaccante serbo.

Infatti, qualora dovessero arrivare proposte da 90 milioni di euro a salire, la Juventus penserebbe seriamente al suo addio. E secondo il Corriere dello Sport, le squadre che potrebbero fare un’offerta del genere sono ovviamente della Premier League, ed in particolare Manchester United, Chelsea e Arsenal.

Sfida per Hojlund dell’Atalanta

A quel punto la Vecchia Signora si tufferebbe alla ricerca di un sostituto, individuato in un calciatore che piace moltissimo anche al Napoli: Rasmus Hojlund dell’Atalanta. I partenopei seguono il centravanti danese in caso di cessione di Osimhen, appetito da tutte le big europee. Ma come detto, su Hojlund, ci sarà battaglia vera. Oltre a Napoli e Juventus, vanno registrati gli interessi di top club come Borussia Dortmund, Arsenal e addirittura Real Madrid.