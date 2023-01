HOJLUND ATALANTA NAPOLI – La stagione del Napoli è stata fin qui ai limiti della perfezione: primo posto in campionato con 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, qualificazione ottenuta con due turni di anticipo agli ottavi di finale di Champions League e primo posto in un girone che prevedeva la presenza del Liverpool.

I risultati di squadra sono straordinari, ma anche i numeri dei singoli sono da applausi. Tra tutte, ovviamente, stanno brillando le stelle di Kvaratskhelia e soprattutto di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha realizzato fin qui 12 reti e 4 assist in Serie A ed è al momento il capocannoniere del torneo. A dimostrazione come, a differenza degli scorsi anni, senza infortuni il nigeriano stia riuscendo finalmente ad esprimere a pieno il suo potenziale.

Calciomercato Napoli, sirene dalla Premier League per Osimhen

Il formidabile campionato di Osimhen sta ovviamente attirando estimatori, soprattutto in Premier League. Nelle scorse ore, infatti, è emerso l’interesse da parte di top team come Arsenal, Manchester United e soprattutto Newcastle per il centravanti nigeriano classe ’98. De Laurentiis non intende assolutamente privarsene, anzi, l’obiettivo è quello di aprire quanto prima i dialoghi con l’entourage di Osimhen per provare a prolungare il contratto in scadenza a giugno 2025.

Qualora dovessero però arrivare offerte ritenute “indecenti” dal Napoli, ovvero da circa 150 milioni, la società si ritroverebbe ovviamente a prenderle in considerazione. Ribadendo la volontà di non cedere Osimhen, va detto che lo stesso club azzurro è sempre attento alle dinamiche di calciomercato.

Ultime notizie Napoli, piace Hojlund dell’Atalanta

Il d.s. Giuntoli e i suoi collaboratori monitorano vari profili interessanti, con il solito diktat: giocatori giovani, ma già forti e con ampi margini di miglioramento. Ebbene – stando a quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli – tra i giocatori monitorati dai partenopei ci sarebbe anche Rasmus Hojlund dell’Atalanta.

Il centravanti danese classe 2003 è una delle sorprese di questo campionato. In 14 presenze ha realizzato 4 gol e 2 assist in Serie A con i bergamaschi, dimostrando una crescita costante. L’Atalanta l’ha acquistato in estate pagandolo 17 milioni allo Strum Graz e per ora se ne gode l’ascesa.

Per ora non ci sono stati contatti tra i club, ma il Napoli è attento alla crescita di Hojlund. Il danese colpito gli uomini di mercato della società azzurra, che per ora si limita ad osservare con attenzione il percorso di questo ragazzone alto 191cm che compirà 20 anni a febbraio.

