Mario Rui, l’espulsione con l’Empoli lo allontana dal Napoli: Giuntoli vuole un altro terzino

Il calciomercato non dorme davvero mai, con il Napoli in particolare sempre sugli attenti, pronto a migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. In tal senso il giornalista Paolo Bargiggia, su Twitter, ha svelato un particolare retroscena di mercato riguardante gli azzurri.

Nel corso della partita con l’Empoli, infatti, è stato espulso Mario Rui, autore di un fallo abbastanza ingenuo di reazione ai danni di Caputo. Il gesto del portoghese – riporta Bargiggia – ha allontanato ulteriormente il terzino dal Napoli, che l’aveva già inserito in una lista di possibili partenti a fine stagione.

Fabiano Parisi

Idea Napoli, piace Fabiano Parisi

Qualora la cessione di Mario Rui dovesse concretizzarsi, i partenopei non si farebbero trovare impreparati e avrebbero già individuato il terzino da acquistare per il futuro. Si tratta di Fabiano Parisi, laterale mancino classe 2000 proprio in forza all’Empoli. Parisi è uno dei terzini che piacciono di più al d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli, che già in passato l’aveva seguito con particolare interesse. E chissà se in estate l’affare non possa concretizzarsi.