Espulso Mario Rui, rivelazione in diretta: quante giornate di squalifica rischia!

Il Napoli sta dominando la sfida contro l’Empoli, gli azzurri sono in vantaggio per due a zero grazie ad un autogol di Ismajili e ad una rete del solito Victor Osimhen.

Gli azzurri stanno disputando una grandissima partita senza soffrire la pressione dei toscani almeno fino ad un episodio chiave che ha cambiato la partita.

Empoli-Napoli, espulso Mario Rui: il motivo

Infatti, intorno al minuto di gioco numero sessanta, in seguito ad un contrasto di gioco con Caputo, da poco subentrato al posto di Piccoli, Mario Rui ha reagito in maniera plateale colpendo con un calcio l’avversario.

Il direttore di gara aveva inizialmente fermato l’azione per far entrare i soccorsi all’attaccante dell’Empoli ma, dopo esser stato richiamato dal Var, ha deciso di espellere Mario Rui.

Mario Rui, Empoli-Napoli, espulsione

Espulsione Mario Rui, le parole di Marelli

In particolare, l’ex arbitro Luca Marelli, ai microfoni di Dazn, ha così commentato la scelta dell’arbitro.

Queste le sue parole:

“Scontro di gioco con Caputo, poi lo condotta antisportiva di Mario Rui. Ci saranno almeno due o più giornate di squalifica per il terzino”.

Mario Rui, dunque, rischia di saltare, oltre la prossima sfida con la Lazio, anche quelle contro Atalanta e Torino.