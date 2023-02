Rischio Premier per Osimhen, il Napoli ha già scelto il sostituto: gioca in Serie A!

Victor Osimhen è l’emblema della crescita esponenziale di questo Napoli capace di dominare indistintamente tra campionato e Champions League. Il nigeriano ha ormai assunto lo status di grande attaccante, capace anche di essere decisivo nelle sfide che contano.

Molti, in passato, si lamentavano di come il numero 9 azzurro trovasse difficoltà nei big match, gli stessi che oggi sembrerebbero essere diventati l’habitat naturale di un attaccante che, giocoforza, ora è monitorato da tanti club.

Il Napoli, come ribadito più volte dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, non ha bisogno di vendere nessuno, ma è chiaro che l’offerta irrinunciabile è dietro l’angolo. Motivo per cui, la dirigenza partenopea si sta muovendo già preventivamente per assicurarsi l’eventuale sostituto dell’ex Lille.

Il Napoli vuole bloccare Hojlund: la mossa di Giuntoli

Uno dei nomi che piace al Napoli per rimpiazzare Victor Osimhen, nel caso in cui quest’ultimo dovesse andar via a stretto giro, è quello di Rasmus Hojlund.

Ribadendo, insomma, che per il nigeriano c’è la possibilità concreta di un’offerta irrinunciabile, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: