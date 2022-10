Kvaratskhelia da brividi: bellissimo messaggio sul polsino

KVARATSKHELIA POLSINO – Il Napoli questo pomeriggio ha battuto il Bologna per 3 a 2. Decisivo il gol di Victor Osimhen che ha insaccato alle spalle del portiere Skorupski l’invenzione del suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, anche oggi uno dei migliori in campo per la squadra partenopea.

Il nazionale georgiano è stato autore di una prestazione sontuosa: quando si accende è irrefrenabile, gioca con l’incoscienza e la determinazione di un fuoriclasse. Dalle sue giocate nascono sempre pericoli ed è così anche per i gol di Lozano e, quello decisivo, di Osimhen.

L’ex Dinamo Batumi, però, non si è fatto notare solo per le sue giocate in campo. Come avranno notato i più attenti, infatti, il calciatore del Napoli oggi ha indossato un polsino bianco con una serie di caratteri in georgiano e un simbolo dell’infinito impressi con un pennarello nero.

Kvaratskhelia: il motivo dietro la dedica sul polsino

Il motivo che ha spinto il numero 77 azzurro a scendere in campo con questo polsino speciale è tra i più nobili che si possano immaginare. Kvaratskhelia, infatti, ha voluto rendere omaggio a Marita Meparishvili, una giovanissima tennista di soli 13 anni che è morta per folgorazione in una fontana situata nel centro di Tbilisi, la capitale della Georgia.

Il tragico evento è avvenuto al Vake Park, un parco pubblico della capitale georgiana che è stato di recente ristrutturato. La ragazzina era lì per un torneo di tennis assieme ad altri due amici che sono stati ricoverati per le ferite riportate.

Il Primo Ministro della Georgia, Irakli Garibashvili, ha partecipato ad una liturgia in suo onore nella cattedrale di Svetitskhoveli, dove ha espresso tutto il suo cordoglio in memoria della giovane Marita Meparishvili. Di seguito le sue parole:

“Purtroppo è successo un grande disastro. Oggi non siamo in uno stato d’animo piacevole. Vorrrei esprimere le mie pù profonde condoglianze alla famiglia della ragazza deceduta, Marita, ai suoi parenti, amici e alla nostra società”.

Lo stesso calciatore, inoltre, ha dedicato un ulteriore pensiero a Marita, apparso sul proprio profilo Instagram.