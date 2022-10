Osimhen svela: “Spalletti l’ha fatto con me all’intervallo!”

Rimonta importante del Napoli che vince 3-2 contro un Bologna che gioca a testa alta allo Stadio Diego Armando Maradona. Ai microfoni di Dazn interviene a bordocampo Osimhen, autore della rete che ha portato la vittoria. Ecco quanto evidenziato:

Osimhen a Dazn

Cosa significa aver vinto questa partita così difficile?

“Innanzitutto devo fare i complimenti alla squadra che ha vinto e al Bologna che è un’ottima squadra. Spalletti mi ha dato la carica prima di entrare in campo in una partita così importante”.

Cosa ha significato il goal?

“Sono molto contento ovviamente per aver aiutato a vincere la squadra. Dobbiamo continuare a vincere per mantenere quest’atmosfera meravigliosa”.

Il rapporto con Raspadori?

“Lo adoro! Mi piaceva già quando era al Sassuolo. Sono contento della sua crescita. È sempre disponibile e l’essere disponibili per questa squadra è la cosa più importante”.

Se mi sorprende Kvaratskhelia?

Sono molto contento per lui. Si merita tutto quello che sta vivendo. La sua esplosione non è niente, in allenamento è molto meglio di così.

Ecco il tabellino di Napoli-Bologna:

Napoli-Bologna 3-2: 41′ Zirkzee, 45′ Juan Jesus, 49′ Lozano, 51′ Barrow, 69′ Osimhen.

Queste le formazioni ufficiali. Assenze pesanti per entrambe le squadre titolari: Osimhen, partito dalla panchina, mentre Arnautovic non era presente nemmeno in panchina a causa dell’infortunio alla schiena; a sostituirlo in attacco Zirkzee.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Elmas, Gaetano, Lozano, Olivera, Osimhen, Ostigard, Simeone, Zanoli, Zedadka, Zerbin.

All. Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Orsolini, Raffaelli, Raimondo, Sansone, Soriano, Sosa, Soumaoro.

All. Thiago Motta.