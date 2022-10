LIVE – Napoli-Bologna, formazioni ufficiali: Spalletti ha scelto tra Raspadori e Osimhen

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Bologna. Gli azzurri, dopo la spettacolare vittoria per 4-2 contro l’Ajax, devono conquistare i tre punti in campionato per tornare in testa alla classifica, attualmente occupata dall’Atalanta che ieri ha vinto per 2-1 contro il Sassuolo. Dall’altra parte, anche il Bologna ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica: i rossoblù sono fermi a quota 7 punti a solo +2 dal Verona terzultimo.

Napoli (FOTO – Getty Images)

Formazioni ufficiali Napoli Bologna

Spalletti e Thiago Motta schierano la loro miglior formazione per cercare di vincere questo match. Il tecnico del Napoli ha effettuato solo pochi cambi rispetto alla gara di Champions di mercoledì: tornano tra i titolari Mario Rui e Politano al posto di Mathias Olivera e Lozano, mentre sarà Ndombele a sostituire l’infortunato Anguissa. Ancora Juan Jesus in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee