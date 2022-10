Dove vedere Napoli-Torino: SKY o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI TORINO – Napoli e Torino si affronteranno sabato 1 ottobre alle ore 15:00 in occasione della 8ª giornata di Serie A TIM 2022-2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

L’obiettivo stagionale del Napoli sembrerebbe quello di confermare anche quest’anno la qualificazione in Champions League. Se sulla carta squadre come Inter, Juventus e Milan sembrano più attrezzate per la vittoria finale dello Scudetto, gli uomini di Spalletti stanno smentendo i pronostici, conducendo momentaneamente la classifica di Serie A.

La scorsa stagione il Torino di Juric si è piazzato in decima posizione in classifica, a quota 50 punti. L’obiettivo della società granata è anche quest’anno quello di raggiungere quanto prima la salvezza, per poi eventualmente pensare ad altri obiettivi.

Napoli-Torino: come arrivano le due squadre al match

Il Napoli arriva dall’importante vittoria per 1-2 a San Siro contro il Milan di Pioli. Gli uomini di Spalletti dovranno difendere il primato in classifica e tentare di allungare sulle inseguitrici. Gli azzurri hanno totalizzato 17 punti in 7 partite, realizzando 15 gol e subendone 5. Che il Napoli stia vivendo un momento di forma straordinario è testimoniato anche dalle prime due gare di UEFA Champions League: 4-1 rifilato al Liverpool e 0-3 in Scozia contro i Rangers.

Il Torino, dal canto suo, ha raccolto ben 10 punti in 7 match. I granata occupano la nona posizione in classifica, a soli 2 punti dall’Inter e 3 dalla Roma. L’ultima sfida di campionato, però, non è stata fortunata per gli uomini di Juric. Sanabria e compagni sono andati ko nei minuti finali tra le mura amiche contro il Sassuolo (0-1). Anche la sconfitta precedente contro l’Inter (1-0) è maturata a pochissimi minuti dal fischio finale.

Dove vedere Napoli Torino

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

Il Napoli dovrebbe schierarsi con la formazione tipo, con un unico grande dubbio nel cuore del tridente d’attacco: Raspadori o Simone? Ad oggi, l’attaccante ex Sassuolo (in gol anche con la Nazionale) appare favorito sul Cholito. Sulla destra, invece, non al meglio sia Politano che Lozano: dal primo minuto, quindi, potrebbe vedersi Elmas.

Juric, invece, dovrà valutare le condizioni di Vojvoda, mentre Pellegri e Ricci sicuramente non saranno della sfida del Maradona. Ballottaggio Schuurs-Djidji in difesa, con Buongiorno e Rodriguez a completare il reparto. In mediana Lukic e Linetty, mentre sulle fasce partiranno titolari Singo ed uno tra Lazaro e Aina. Davanti spazio a Sanabria unica punta, sostenuto da Vlasic e Radonjic sulla trequarti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

Napoli-Torino, i precedenti

Il bilancio tra le due squadre è di 136 partite in Serie A TIM:

49 vittorie Napoli

55 pareggi

32 vittorie Torino

Dove vedere Napoli-Torino: SKY o DAZN?

Il match Napoli-Torino sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Maradona sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Stefano Borghi è il telecronista scelto da DAZN per raccontare Napoli-Torino, mentre al commento tecnico ci sarà Dario Marcolin.