I dettagli dell’incontro Napoli-Apple: le proposte di De Laurentiis a Cook

Le immagini dell’incontro avvenuto ieri fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il CEO della Apple Tim Cook hanno suscitato curiosità sulla natura della chiacchierata avvenuta fra i due. Cook si trovava a Napoli per ricevere il riconoscimento della laurea honoris causa all’Università Federico II.

All’evento è stato avvistato anche il presidente azzurro, il quale ci ha tenuto a congratularsi con il CEO Apple ma, probabilmente, anche a discutere di possibili collaborazioni.

Tim Cook

Le proposte di De Laurentiis a Cook: dai diritti tv alle partnership col Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’ipotesi è quella di una partnership innovativa tra la Serie A, il Napoli e la Apple. La collaborazione col club azzurro andrebbe sulla falsariga di quella con Amazon, unica nel suo genere in Italia.

Fra i due si è discusso però anche di diritti tv: Apple è infatti di recente sbarcata in questo mondo negli USA acquistando i diritti esclusivi di eventi importantissimi come la Major League Baseball e, nel calcio, la Major League Soccer. Inoltre, per la prima volta sarà sponsor del Superbowl, il che potrebbe essere un passo preliminare verso l’acquisto dei diritti della NFL. De Laurentiis ha così approfondito la possibilità di investimenti da parte di Apple anche negli sport europei, possibilità presente come confermano le offerte effettuate da Apple Tv+ per i diritti della Champions League poi rilevati da Amazon Tv.

Il presidente azzurro ha poi, in ottica Napoli, dato disponibilità a collaborazioni basate sulla capacità di Apple di creare contatti con gli utenti-tifosi best in class, oltre a qualsiasi forma di iniziativa legata alla sede universitaria di San Giovanni a Teduccio. Infine, il presidente ha anche invitato Cook ad assistere ad una partita del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona nei prossimi mesi.