Demme interviene nuovamente dopo la polemica di ieri: il suo messaggio sui social

Ha fatto molto discutere la storia postata su Instagram nella serata di ieri da Diego Demme. Il centrocampista del Napoli si era detto rammaricato per l’infortunio che aveva accusato (potrebbe rimanere fuori per un po’), affermando poi successivamente che questo era stato causato da qualcuno che non si sa gestire: una chiara accusa, insomma, nei confronti di un compagno di squadra.

Il giocatore aveva fatto poi dietrofront poco dopo in modo piuttosto drastico: egli ha infatti momentaneamente disabilitato il proprio account Instagram, probabilmente a causa dei tanti messaggi ricevuti.

Demme social

Demme ha però deciso di riattivare il suo account stamattina per intervenire nuovamente sulla vicenda stavolta, però, con un messaggio di scuse. Il tedesco ha voluto infatti smorzare le polemiche e ha tranquillizzato i tifosi rassicurando di aver chiarito tutto con i diretti interessati.

Queste le sue parole:

“Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto. Siamo uniti, la cosa più importante è sempre la squadra. Oggi la prima partita in casa: forza Napoli sempre“.