Home » News Calcio Napoli » Messaggio criptico di Demme sui social: “Qualcuno non sapeva gestire sé stesso”

Piove sul bagnato in casa Diego Demme, con il calciatore tedesco che oltre ad essere circondato da voci di mercato sempre più insistenti ha subito anche uno stop abbastanza importante in allenamento.

Il trauma contusivo che lo aveva costretto a lasciare l’allenamento due giorni fa si è rivelato più grave del previsto e lo costringerà ad uno stop piuttosto lungo.

Proprio a proposito dell’infortunio, Diego Demme ci ha tenuto a mandare un messaggio ai tifosi attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Storia che però è tutt’altro che di facile interpretazione ed all’interno della quale il centrocampista azzurro non si risparmia un messaggio, ed un accusa, ben precisa.

Di seguito il messaggio del tedesco:

“Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perchè il mio infortunio è successo perchè qualcuno non sapeva gestire sé stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive”.

A rincarare la dose è arrivato anche un messaggio della sorella di Demme, sempre su Instagram che recitava: “Colpa di un compagno di squadra”.