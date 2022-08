Infortunio più serio del previsto: Spalletti potrebbe perderlo fino ad ottobre

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha trattato nei dettagli l’infortunio rimediato da Diego Demme. Secondo quanto riferito dal quotidiano infatti non sono buone le notizie che arrivano dall’infermeria, le prime sensazioni hanno evidenziato l’ipotesi di uno stop abbastanza lungo per il centrocampista tedesco.

Demme potrebbe essere out per le prossime otto partite, considerando le sei di campionato ed i due impegni in Champions League. Con ogni probabilità Spalletti dovrà rinunciare all’alternativa Demme, il trauma contusivo rimediato in allenamento pare essere più serio del previsto. I tempi di recupero dall’infortunio potrebbero ovviamente variare, l’idea principale però è che Demme possa tornare a disposizione (mercato permettendo) intorno al 2 ottobre, precisamente dopo la sosta delle nazionali di settembre.

MILAN, ITALY – DECEMBER 19: Diego Demme of SSC Napoli in action during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on December 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

In questo momento il centrocampista azzurro è un po’ sparito dai piani del Napoli, resta senza dubbio una valida alternativa a Lobotka ma tra i due ad oggi pare esserci un abisso. Per questo motivo non è da escludere l’ipotesi che Demme possa anche lasciare il Napoli prima della conclusione della sessione di calciomercato.