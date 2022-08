Il Napoli fissa il prezzo di Fabian Ruiz: la notizia coinvolge Keylor Navas

Un doppio filo quello che lega Keylor Navas e Fabian Ruiz, il Napoli e il Paris Saint Germain. L’estremo difensore costaricano sembrerebbe, secondo le ultime indiscrezioni, in dirittura d’arrivo verso la squadra di Luciano Spalletti. La ciliegina sulla torta di un mercato che ha rivoluzionato la squadra partenopea, che in questa sessione estiva ha visto partire alcuni pilastri della squadra ma che allo stesso tempo ha visto arrivare nuovi protagonisti della prossima stagione.

Ultima della cessioni potrebbe essere invece proprio quella di Fabian Ruiz; lo spagnolo è in rottura totale con il Napoli, ormai fuori rosa e già da tempo con un piede sull’uscio, e potrebbe rappresentare lo strumento giusto per arrivare a Keylor Navas.

Keylor Navas (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riportato da Sky Sport pur di portare in azzurro Keylor Navas, il Napoli sarebbe pronto a limare le proprie pretese per lo spagnolo. Le ultime indiscrezioni infatti dicono che per portare sotto la Torre Eiffel lo spagnolo servirà sborsare una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Dopo gli arrivi di Raspadori e Ndombele si prospettano altri giorni abbastanza movimentati per Giuntoli.

Michele Larosa