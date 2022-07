FIDANZATA DEULOFEU – Maria Casas è uno di quei nomi che apparentemente può non dire nulla ai supporters del Napoli e invece può diventare decisiva per il calciomercato proprio degli azzurri. Si, perché la sopra citata Maria è la compagna di Gerard Deulofeu, possibile nuovo acquisto del club di Aurelio De Laurentiis.

Chi è Maria Casas, la fidanzata di Deulofeu

Maria Casas non solo è la compagna di Gerard Deulofeu ma è anche la mamma del suo primogenito, Chris nato a novembre 2020 a Barcellona. Il nucleo familiare dello spagnolo però a breve passerà da tre elementi a quattro: Maria è nuovamente in dolce attesa e questa volta nascerà una femminuccia.

Maria Casas e Deulofeu

La storia dei due innamorati però ha origine molto più profonde e lontane. Gerard e Maria stanno insieme dal lontano 2009, quando lui aveva appena 15 anni (classe ’94) e iniziava a muovere i primi passi nella cantera del Barcellona. Lei invece ne aveva solo 17 (’92). Quindi una storia, la loro, che ha inizio ancor prima dei successi sportivi di Gerard. Un amore vero, puro, che inizia da molto lontano ed arriva fino a Udine, dove i due convivono dal 2020.

I due, almeno da quanto si può vedere dai social, non si sono mai sposati: chissà se con la nascita del secondo figlio, i due non decidano di convolare a nozze.

Gerard Deulofeu (FOTO – Getty Images)

Un nuovo inizio a Napoli?

Sappiamo quanto influiscano nelle scelte dei calciatori, le volontà dei familiari. Non è raro che un giocatore rinunci ad un trasferimento, o preferisca una squadra ad un’altra per meri motivi di famiglia. In una relazione come la loro, la volontà di Maria, compagna di Gerard da ben 13 anni, avrà un peso specifico notevole, specialmente ora, con la seconda figlia in arrivo.

Sicuramente Napoli, tra le città in cui ha giocato Gerard Deulofeu, è quella che più ricorda la sua amata Barcellona, per il clima, il mare ed il calore delle persone e dei tifosi. Una meta che potrebbe essere molto gradita dai Deulofeu-Casas. La città partenopea quindi potrebbe essere più che un’opzione per Gerard, Maria, Chris, la new-entry in arrivo e Nicky l’amatissimo volpino di Pomeriana della coppia.

Lorenzo Golino