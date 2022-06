Deulofeu-Napoli: un’operazione può sbloccare la trattativa!

Dopo gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, il prossimo nome che si vocifera come più vicino al Napoli è quello di Gerard Deulofeu, che potrebbe arrivare in casa azzurra come vice-Osimhen. Il calciatore spagnolo si è detto favorevole ad un passaggio dall’Udinese al Napoli, ma in questo momento le trattative sono in una fase di stop.

FOTO: Getty Images, Deulofeu

Erano già stati limate alcune discrepanze sotto il profilo economico, ma le richieste delle due società sono ancora distanti. Il club di De Laurentiis propone 18 milioni, mentre l’Udinese ne chiede almeno 20. Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola de Il Mattino, l’arrivo dell’attaccante numero 10 potrebbe dipendere da una serie di cessioni in casa Napoli.

A questo proposito, il quotidiano parla del trasferimento di Politano al Valencia o di quello di Ounas alla Salernitana. Per quanto riguarda il primo, le trattative sono state avviate, ma non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale da parte del club spagnolo, mentre per il secondo potrebbero esserci delle novità nei prossimi giorni.

Ounas piace molto al presidente Iervolino e una o due cessioni per De Laurentiis sarebbero fondamentali per sbloccare la possibilità di un nuovo arrivo.