Broja: un’altra squadra di Serie A sfida il Napoli, la notizia

Armando Broja non è solo l’oggetto dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Infatti, sulle tracce dell’attaccante albanese classe 2001 per questo mercato estivo – fa sapere il portale tuttomercatoweb.com – ci sarebbe anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Broja, che dopo l’apprendistato in Eredivisie in questa stagione si è messo in mostra in maglia del Southampton con 9 reti in 35 presenze, è legato al Chelsea da ben quattro anni di contratto. Tuchel ha manifestato già la sua intenzione di integrarlo nella rosa blues, ma di fronte ad un’offerta importante i londinesi potrebbero privarsi del loro giovane talento. L’albanese, così come evidenziato dai recenti rumors, rappresenterebbe il profilo ideale per il Napoli, in attesa di capirne di più anche sul fronte Osimhen. Occhio, però, anche all’Atalanta, da sempre alla ricerca di giocatori giovani da far sbocciare.

Armando Broja (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Potrebbe profilarsi, quindi, una corsa a due tra Napoli e Atalanta per il giovane attaccante albanese, con il Chelsea sullo sfondo pronto a rovinare i piani di Giuntoli e Sartori.

Michele Larosa