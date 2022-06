Criscitiello: “Virtualmente fatta per Deulofeu al Napoli”, cifre e dettagli

Il nome più caldo del calciomercato in queste ultime settimane per il Napoli è quello di Gerard Deulofeu, che ormai da settimane risulta essere l’obiettivo numero uno del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Poco fa, in onda su Sportitalia, Michele Criscitiello ha lanciato una vera e propria bomba riguardo la trattativa.

Nelle scorse ore si era parlato di un forte interesse anche dalla Spagna, Real Sociedad su tutte. L’impressione, però, è che gli azzurri siano stati sempre in vantaggio per l’attaccante spagnolo ex Barcellona.

Gerard Deulofeu Udinese (Getty Images)

Deulofeu al Napoli, è fatta: le cifre

Di seguito le dichiarazioni di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, in onda a Sportitalia Mercato sulla trattativa tra Napoli e Udinese per Gerard Deulofeu:

“Deulofeu si avvicina a grandi passi al Napoli: c’è un accordo da 18 milioni più bonus tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo. Trattativa virtualmente chiusa, praticamente fatta!“

L’attaccante spagnolo ha chiuso il campionato con uno score niente male, il migliore della sua carriera: ben 13 reti segnate e 5 assist messi a referto. Exploit incredibile dell’ex Milan, mai così determinante prima di questa stagione.