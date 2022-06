Il profilo di Gerard Deulofeu piace molto al Napoli, che nelle ultime settimane sta provando a strapparlo all’Udinese. Il giocatore è stato autore di una stagione ad altissimo livello che ha permesso ai friulani di salvarsi in maniera agevole. Nell’ultima stagione, l’ex prodotto della “Masia” ha collezionato 13 reti e 5 assist in 34 presenze, disputando una delle sue migliori stagioni in carriera.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, sembra che gli azzurri abbiano trovato l’accordo con l’attaccante spagnolo, ma resta da colmare una distanza economica, che si aggira intorno ai 3 milioni, con l’Udinese.

Distanza che però non è stata ancora colmata e quindi sono diverse le squadre interessate al giocatore che provano ad inserirsi nella trattativa.

Il Napoli non chiude, si inseriscono due squadre spagnole

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, sarebbero due le squadre interessate maggiormente a Deulofeu. Si tratta del Villarreal e della Real Sociedad. Quest’ultimi, in particolare, sembra si siano già messi in contatto con l’entourage del giocatore per capire se ci sono margini per impostare una trattativa. La dirigenza spagnola, non ha ancora intavolato una trattativa con l’Udinese, ma sanno che la valutazione dei friulani si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Al momento sembra che gli spagnoli siano disposti a sborsare una cifra vicina ai 10 milioni per il giocatore.

Il Napoli resta comunque in vantaggio rispetto alla concorrenza spagnola in virtù della volontà del giocatore che vuole giocare la Champions League nella prossima stagione.