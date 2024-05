Meret in bilico, futuro incerto nonostante il rinnovo: spunta la novità sul futuro

Tra i tanti dubbi da sciogliere in vista della prossima stagione c’è anche quello relativo al portiere: le ultime sul futuro di Alex Meret.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Gli azzurri hanno fallito ogni obiettivo che si erano prefissati ad inizio anno e sembrano essere entrati in un vortice di risultati e prestazioni negative da cui è difficile uscire.

De Laurentiis, però, non può permettersi un’altra stagione di questo tipo. Il patron azzurro, quindi, ha deciso di andare a tagliare i ponti con il recente passato per dare una scossa alla squadra e all’ambiente. In estate, dunque, sarà rivoluzione con tanti cambi in vista all’interno della rosa.

In questo momento, la rivoluzione estiva del Napoli, ovviamente, è ancora in fase embrionale e sono diversi i dubbi che attanagliano la mente della dirigenza azzurra in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche Alex Meret, il cui rinnovo automatico fino al 2025 non è certezza di permanenza. Due le ipotesi possibili per il futuro del portiere friulano.

Futuro Meret in bilico: due opportunità per il portiere

L’avventura di Meret al Napoli non è andata certamente come sperava il portiere friulano. Nel corso degli anni ha prima perso il posto da titolare in favore di Ospina e successivamente è stato sempre molto criticato, spesso anche ingiustamente, dalla tifoseria azzurra.

Il portiere friulano è legato al Napoli con un contratto fino al 2025, ma secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino” pare che Meret voglia chiedere la cessione a fine stagione. Federico Pastorello, agente del giocatore, ne parlerà con De Laurentiis, ma non è da escludere la permanenza. In quel caso, però ci sarebbe bisogno di un nuovo rinnovo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli non vuole trattenere un giocatore in scadenza.

Qualora le strade del Napoli e di Meret dovessero separarsi, il Napoli avrebbe bisogno di un sostituto all’altezza. Sempre secondo “Il Mattino” pare che la dirigenza azzurra abbia già messo nel mirino diversi profili.

Quello che più ha stuzzicato il Napoli nell’ultimo periodo è Svilar della Roma. Il portiere, autore di una prestazione mostruosa proprio contro gli azzurri, però, difficilmente verrà lasciato partire dal club giallorosso. Oltre a Svilar, è tornato di moda anche Marco Carnesecchi, secondo molti il portiere del futuro e già tra i migliori portieri italiani e nel giro della Nazionale. Il terzo nome è quello di Michele di Gregorio che dopo tanti anni al Monza è pronto al grande salto in una big. Su D Gregorio, però, è forte l’interesse della Juventus.

Il sostituto, però, il Napoli potrebbe averlo già in casa. Si tratta di Elia Caprile che sta facendo molto bene ad Empoli. La sensazione, però, che il Napoli voglia girarlo nuovamente in prestito per un’altra stagione prima di affidargli la porta azzurra.